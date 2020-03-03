Библиотеки Новосибирска оцифруют 2 тыс. фронтовых документов для проекта "Семейная память"

ТАСС, 3 марта. Около 2 тыс. фронтовых писем, наградных листов и фотографий оцифруют новосибирские библиотеки в рамках проекта "Семейная память", по итогам которого на одноименном интернет-портале разместятся видео, где актеры театров читают переписку военных лет. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщила директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.

"Мы обратились во все муниципальные библиотеки Новосибирской области с просьбой поделиться письмами, воспоминаниями, наградными листами, фотографиями для последующей оцифровки. Будет оцифровано около двух тысяч документов. Все они разместятся на едином сайте "Семейная память". Кроме того, что в проекте принимают участие библиотеки, к нам присоединились и театры. Некоторые воспоминания будут озвучены голосами профессиональных актеров и также будут выложены в широкий доступ", - сообщила Тарасова. По итогам проекта организаторы планируют подготовить специальное пособие для незрячих.

Субсидия областного Министерства региональной политики на создание цифровой коллекции составила 880 тыс. рублей. Помимо областной научной библиотеки в проекте участвуют городская юношеская библиотека и научно-техническая библиотека Академии наук.

Как сказала Тарасова, для реализации проекта будут использоваться девять сканирующих лабораторий, которые находятся в библиотеках региона. В рамках празднования Года памяти и славы в библиотеках также пройдут тематические мероприятия, экспозиции. В частности, в научной библиотеке СО РАН в апреле состоится уникальная выставка изобретений для фронта, среди экспонатов которой будут элементы обмундирования, защитные технологии для солдат, а также технологии лечения ран в полевых условиях.

Нынешний год в России объявлен Годом памяти и славы. Для ветеранов выпущены юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.