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Главгосэкспертиза РФ одобрила проекты культурно-образовательного кластера в Кемерове

В его состав войдут филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, учебный корпус Высшей школы музыкального и театрального искусства и другие учреждения

КЕМЕРОВО, 3 марта. /ТАСС/. Проектные решения для объектов культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств, который по поручению президента РФ Владимира Путина должен быть построен в Кемерове, получили положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Строители могут приступить к возведению объектов комплекса, сообщила ТАСС во вторник министр культуры региона Марина Евса.

"Получение [положительного заключения] Главгосэкспертизы для нас очень важный этап, который означает, что сейчас начнется активное строительство", - сказала Евса.

Сибирский кластер искусств будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые разместятся на разных площадках. В центре города предполагается строительство филиала Мариинского театра, филиала Государственного Русского музея, музейного фондохранилища и киноконцертного комплекса - эти объекты в настоящий момент находятся в стадии проектирования.

Культурно-образовательный комплекс будет построен в Ленинском районе, его ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году, когда в регионе будет отмечаться 300-летие с начала промышленного освоения Кузбасса. В состав комплекса войдут филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы (ЦМШ), учебный корпус Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также интернат для учащихся, общеобразовательная школа и 16-этажный жилой дом для педагогов и работников комплекса.

Согласно проекту, культурно-образовательный комплекс будет окружен единым парковым пространством с открытыми амфитеатрами, которые учащиеся смогут использовать для проведения лекций и творческих встреч, прогулок, занятий спортом. Сами объекты будут соединены между собой теплыми переходами для удобства студентов. Общая площадь застройки комплекса составит более 71 тыс. кв. метров.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.

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