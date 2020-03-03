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Число дней с неблагоприятными метеоусловиями в Омске за пять лет выросло почти вдвое

Власти региона отмечают, что при этом воздействие предприятий на атмосферу постепенно снижается

ОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Количество дней с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ), которые способствуют накоплению в атмосфере вредных веществ, за последние пять лет выросло в Омске почти в два раза. Как сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, из-за этого жители не чувствуют эффекта от реализации мероприятий по снижению выбросов в атмосферу.

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы. В разные дни была отмечена повышенная концентрация аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола. К 2024 году город обязан по майскому указу снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"У нас существенно выросло количество дней с неблагоприятными метеоусловиями, каждый четвертый день является днем с НМУ. Если у нас выбрасывается в год 250 тыс. тонн, мы можем посчитать, сколько выбрасывается в день (почти 685 тонн - прим. ТАСС). И если день неблагоприятный, то это все никуда не девается с территории Омска, и мы чувствуем этот запах", - сказал Лобов, отвечая на вопрос об ухудшении экологической обстановки в городе.

Министр отметил, что при этом воздействие предприятий на атмосферу постепенно снижается.

По его словам, значительный вклад в загрязнение атмосферы Омска вносят омские свалки, которые будут рекультивироваться по нацпроекту "Экология". "От свалок [выбросы] - порядка 20 тыс. тонн или чуть меньше 10% от всех выбросов [в Омске]. Деятельность по рекультивации свалок даст хороший экологический эффект, но может быть увеличение воздействия этих объектов в неблагоприятные дни, потому что мы будем вынуждены выпускать все эти газы", - пояснил министр ТАСС.

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС подтвердили значительный рост дней с неблагоприятными метеоусловиями. "Если в 2014 году таких дней было 72, в 2015 - 69, то в 2017 году их количество выросло до 102, а в 2018 - уже 111", - сказал собеседник агентства. По его словам, за 2 месяца 2020 года дней с НМУ было 21, т. е. фактически каждый третий день.

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