Два человека пострадали при обрушении гаража в Омске

ТАСС, 3 марта. Часть гаража обрушилась в Омске, пострадали два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:52 мск поступило сообщение о том, что произошло обрушение плит одного из гаражей в ГСК "Полет-2" в Омске. В 16:17 из-под завалов был извлечен пострадавший мужчина. Всего травмы получили два человека", - сказали в ведомстве.

Пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи. Причины произошедшего устанавливаются.

В Министерстве здравоохранения Омской области ТАСС рассказали, что угрозы жизни пострадавших нет. "В настоящий момент они доставляются в больницу, их состояние будет уточнено после обследования", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (17:33 мск) - добавлены подробности.