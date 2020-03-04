Господдержку молочных предприятий в Алтайском крае увеличат на 40%

БАРНАУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Государственная поддержка на развитие молочного скотоводства в Алтайском крае в 2020 году увеличится почти на 40% по сравнению с 2019 годом и составит более 1,1 млрд рублей. Об этом в среду во время слета животноводов региона сообщил губернатор края Виктор Томенко.

"Государство понимает сложность и капиталоемкость работы, нагрузку и ответственность, понимает риски. Именно поэтому такие большие объемы господдержки - 800 млн рублей было направлено на различные элементы в сфере животноводства [в 2019 году]. Увеличение господдержки [в 2020 году] на 320 млн рублей, мы примерно на 40% подросли по объемам средств <...> для поддержки текущего уровня производства, обновления, увеличения объемов производства, повышения качества работы", - сказал Томенко.

В части поддержки животноводства предусмотрены компенсирующие и стимулирующие субсидии. В регионе намерены содействовать развитию племенного животноводства, технической и технологической модернизации комплексов и ферм, цифровизации, будет развиваться льготное кредитование. По словам Томенко, молочная отрасль - одна из ведущих в животноводстве региона, в 2019 году в крае было произведено более 1,2 млн тонн молока (в 2018 году - 1,1 млн тонн молока). Благодаря таким объемам сырья край сохраняет лидерство в производстве сыров в стране, находится в числе первых по выпуску сухих молочных продуктов и сливочного масла, а также является крупнейшим поставщиком молочной продукции в другие регионы России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза Алтайского края, в 2019 году впервые за всю историю молочного скотоводства региона средний удой на корову в крупных и средних сельхозорганизациях превысил 5 тыс. кг молока. Племенная база по молочному скотоводству в крае - это 21 хозяйство с поголовьем коров в 19 тыс., что позволяет улучшать генетику животных.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в стране в 6,5 млн гектаров. Поголовье крупного рогатого скота, по данным на 1 января 2019 года, во всех категориях хозяйств края - более 712 тыс. животных, в том числе коров - более 291 тыс.