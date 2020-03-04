{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Омская прокуратура оспорила приговор виновникам гибели пяти детей из-за взрыва баллона

В феврале владелец сети газозаправочных станций Владимир Скиллер получил 3,5 года лишения свободы условно, оператор заправки Евгений Сердюков - 4 года колонии общего режима

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Омской области сочла мягким и опротестовала приговор владельцу сети газозаправочных станций Владимиру Скиллеру и оператору заправки Евгению Сердюкову, по вине которых в январе 2018 года в результате взрыва газового баллона при пожаре в частном доме погибли пять детей, сообщается в среду на сайте областной прокуратуры.

"По итогам изучения приговора Седельниковского районного суда Омской области, постановленного по уголовному делу в отношении владельца автогазозаправочной станции и оператора станции за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), прокуратурой принято решение о принесении апелляционного представления ввиду мягкости назначенного наказания", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года суд приговорил Скиллера к 3,5 года лишения свободы условно, а Сердюкова - к 4 годам колонии общего режима. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, обвинение настаивает на наказании в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима для владельца автозаправочной станции и 7 лет лишения свободы в колонии общего режима для оператора заправки.

В чем признаны виновными

Как установил суд, Скиллер самовольно подключил к газопроводу на территории газозаправочной станции установку для наполнения газовых баллонов. При этом владелец сети заправок имеет техническое образование, неоднократно проходил аттестацию в Ростехнадзоре и знал, что заправка и продажа газовых баллонов должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями безопасности. Для контроля объема налитого в баллоны газа осужденный в нарушение закона использовал не специализированные, а товарные весы общего назначения. Для работы были привлечены операторы, не имеющие допуска к заполнению газовых баллонов.

22 января 2018 года Сердюков в нарушение техники безопасности при 37-градусном морозе залил местному жителю в 12-литровый баллон 11 литров газа вместо запрошенных восьми литров, явно превысив допустимую норму. Работник не проверил ни физическое состояние баллона, ни наличие остатков газа в нем. Покупатель вынужден был доплатить 80 рублей за три дополнительных литра, при этом он был уверен в безопасности эксплуатации баллона, доверяя профессионализму работника.

Приехав домой, местный житель, который воспитывал семерых приемных детей, занес заправленный баллон в пристройку, где стоял отопительный котел. Через два часа баллон нагрелся, заправленный в него при сильном морозе газ расширился и разорвал металл, произошел взрыв газовоздушной смеси и сильный пожар. В огне погибли четыре девочки (6, 10, 11 и 18 лет) и 16-летний подросток. Их приемная мать получила обширные ожоги, сам мужчина - ожоги легкой степени тяжести. Уголовное преследование в отношении отца детей по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") было прекращено за деятельным раскаянием. Следствие в ходе экспертизы установило, что если бы оператор заправки залил в баллон запрошенные восемь литров, то взрыва бы не произошло.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Шанс красно-белых спасти сезон. "Спартак" и ЦСКА сыграют в 1/4 финала Кубка России
Встреча пройдет на "Открытие-Арене" и начнется в 19:30 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС