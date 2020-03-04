Омская прокуратура оспорила приговор виновникам гибели пяти детей из-за взрыва баллона

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Омской области сочла мягким и опротестовала приговор владельцу сети газозаправочных станций Владимиру Скиллеру и оператору заправки Евгению Сердюкову, по вине которых в январе 2018 года в результате взрыва газового баллона при пожаре в частном доме погибли пять детей, сообщается в среду на сайте областной прокуратуры.

"По итогам изучения приговора Седельниковского районного суда Омской области, постановленного по уголовному делу в отношении владельца автогазозаправочной станции и оператора станции за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), прокуратурой принято решение о принесении апелляционного представления ввиду мягкости назначенного наказания", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года суд приговорил Скиллера к 3,5 года лишения свободы условно, а Сердюкова - к 4 годам колонии общего режима. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, обвинение настаивает на наказании в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима для владельца автозаправочной станции и 7 лет лишения свободы в колонии общего режима для оператора заправки.

В чем признаны виновными

Как установил суд, Скиллер самовольно подключил к газопроводу на территории газозаправочной станции установку для наполнения газовых баллонов. При этом владелец сети заправок имеет техническое образование, неоднократно проходил аттестацию в Ростехнадзоре и знал, что заправка и продажа газовых баллонов должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями безопасности. Для контроля объема налитого в баллоны газа осужденный в нарушение закона использовал не специализированные, а товарные весы общего назначения. Для работы были привлечены операторы, не имеющие допуска к заполнению газовых баллонов.

22 января 2018 года Сердюков в нарушение техники безопасности при 37-градусном морозе залил местному жителю в 12-литровый баллон 11 литров газа вместо запрошенных восьми литров, явно превысив допустимую норму. Работник не проверил ни физическое состояние баллона, ни наличие остатков газа в нем. Покупатель вынужден был доплатить 80 рублей за три дополнительных литра, при этом он был уверен в безопасности эксплуатации баллона, доверяя профессионализму работника.

Приехав домой, местный житель, который воспитывал семерых приемных детей, занес заправленный баллон в пристройку, где стоял отопительный котел. Через два часа баллон нагрелся, заправленный в него при сильном морозе газ расширился и разорвал металл, произошел взрыв газовоздушной смеси и сильный пожар. В огне погибли четыре девочки (6, 10, 11 и 18 лет) и 16-летний подросток. Их приемная мать получила обширные ожоги, сам мужчина - ожоги легкой степени тяжести. Уголовное преследование в отношении отца детей по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") было прекращено за деятельным раскаянием. Следствие в ходе экспертизы установило, что если бы оператор заправки залил в баллон запрошенные восемь литров, то взрыва бы не произошло.