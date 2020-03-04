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Экс-директора "Омсктрансстроя" заочно осудили за хищение 146 млн рублей

Обвиняемый скрылся в октябре 2019 года и находится в розыске

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Омский суд приговорил заочно к 5,5 годам колонии бывшего гендиректора ОАО "Омсктрансстрой", который похитил более 146 млн рублей и скрылся от правосудия, сообщается в среду на сайте прокуратуры Омской области.

"<…> приговор вынесен судом в отсутствие подсудимого, которому назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по 21 эпизоду растраты и мошенничества в особо крупном размере. Акции компании, принадлежащие осужденному и его родственникам, конфискованы.

Отмечается, что бывший гендиректор совершал кражи с 2009 по 2016 год. Он распродавал имущество компании и присваивал деньги, переоформлял недвижимость по заниженной цене на своих родственников. По ходу рассмотрения уголовного дела подследственный в октябре 2019 скрылся и был объявлен в розыск.

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