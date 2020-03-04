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В программу развития Тувы вошли создание условий для инвестпроектов и поддержка МСБ

Программу планируется реализовать до 2024 года

ТАСС, 4 марта. Поддержка малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и создание условий для реализации инвестиционных проектов вошли в число мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы, разработанной в регионе. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ранее ТАСС сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития десяти отстающих регионов, в список которых попала и Тува - ее куратором был назначен министр экономического развития РФ.

"В план индивидуальной программы включены мероприятия, направленные на создание условий для реализации инвестиционных проектов и снятие инфраструктурных ограничений, развития промышленности стройматериалов, развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства", - сообщили в пресс-службе.

Срок реализации индивидуальной программы с 2020 года по 2024 год, из федерального бюджета на ее реализацию планируется выделение 5 млрд рублей. Предусматривается возможность продления периода реализации программы на 2025-2027 годы. Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил, что принятие программы находится "на финишной прямой".

"Мы в течение года занимались детальной проработкой важного документа, регулярно встречаясь с руководителями федеральных министерств. Идем не с пустыми руками, но обоснованность наших заявок не должна вызывать ни малейших сомнений. Особенно в части подготовки земельных участков, подготовленных под строительство жилья, которое должно быть обеспечено магистральными инженерными сетями и объектами социального назначения до 2024 года", - написал Кара-оол на своей странице во "ВКонтакте".

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТыва
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