Суд продлил на полгода арест экс-главе Госстройнадзора Кузбасса по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 4 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова в закрытом судебном заседании в среду продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой и еще троим ее соучастникам, обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мера пресечения оставлена без изменений, срок содержания под стражей продлен до 26 августа 2020 года", - сказали в суде, добавив, что рассмотрение уголовного дела по существу начнется 10 марта 2020 года.

Фигурантами дела являются начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

По данным следствия, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания второй очереди "Зимней вишни" без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 года по март 2014-го по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, следствие считает, что Комкова и ее подчиненная Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Фигуранты дел о пожаре

Это дело стало четвертым материалом о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", переданным в суд. На рассмотрении в Центральном и Заводском районных судах Кемерова находятся дела в отношении девяти обвиняемых: экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева, руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, пожарного Сергея Генина, гендиректора "Зимней вишни" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (компания устанавливала в ТЦ пожарную сигнализацию) Игоря Полозиненко, инженера Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева и Юлии Богдановой.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.