Крупнейшая сибирская библиотека потеряла право на участок под строительство нового корпуса

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения апелляцию руководства крупнейшей за Уралом Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН на решение суда, согласно которому участок, где планировалось строительство второй очереди библиотеки, переходит под жилую застройку. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора учреждения Антон Веселов.

Участок земли, ранее принадлежавший Сибирскому отделению РАН, в управление библиотеки перешел в 2017 году, на нем планировали построить вторую очередь (нового корпуса) библиотеки, чтобы разместить под землей новое книгохранилище. Однако весной 2019 года участок под строительство нового корпуса был выставлен на торги федеральным агентством ДОМ.РФ в связи с тем, что ни строительство, ни проектирование до сих пор не началось. В декабре прошлого года московский арбитражный суд принял решение отдать участок под жилую застройку, руководство библиотеки направило апелляцию.

"Все верно, [суд оставил апелляцию без удовлетворения]. Будем подавать жалобу в кассационную инстанцию", - сообщил собеседник агентства. Кроме этого, руководство библиотеки намерено обратиться за поддержкой к губернатору Новосибирской области и городской общественности. Ранее директор библиотеки говорил ТАСС, что рассчитывает вернуть участок до конца 2020 года.

По предварительной оценке, строительство нового корпуса библиотеки общей площадью 17 тыс. кв. м обойдется примерно в 1 млрд рублей. Директор библиотеки Андрей Гуськов ранее сообщал, что для реализации проекта уже нашли соинвестора, складывается государственно-частное партнерство. Согласно проекту, здание второй очереди будет включать в себя книгохранилище, центр детского инженерного творчества, музей науки и техники, а также зону для совместной работы и образовательных мероприятий.

Проект строительства второй очереди библиотеки поддержал глава Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель СО РАН академик Валентин Пармон. Занимавший пост министра науки и высшего образования РФ Михаил Котюков также выступил против изъятия участка у СО РАН.

Проект строительства нового корпуса библиотеки был включен в план развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", в который входят градостроительные планы развития территорий новосибирского научного центра до 2035 года с учетом 45 инфраструктурных и научных проектов.