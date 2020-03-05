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В Новосибирской области прокуратура выявила нарушения в реализации восьми нацпроектов

Ведомство пресекло неэффективное использование почти 5 млн рублей. Больше всего нарушений было обнаружено при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Нарушения при реализации восьми из двенадцати национальных проектов обнаружены в Новосибирской области, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

"В особом поле зрения находится вопрос реализации национальных проектов. [В 2019 году] прокурорами выявлены нарушения при исполнении восьми из них. Пресечено неэффективное использование почти 5 млн рублей, к административной ответственности привлечены шесть лиц", - сказал Крылов.

По его словам, наибольшее количество нарушений обнаружено при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Среди них: приемка невыполненных работ, не освоение субсидий на благоустройство одного из парков. Также много нарушений найдено при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в части качества и полноты ремонта.

Кроме того, детский сад по нацпроекту "Демография" строили в регионе без разрешительной документации. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" не использовалось дорогостоящего оборудования, также были нарушены сроки ремонта спортзала по нацпроекту "Образование". А в рамках нацпроекта "Экология" в регионе не провели меры по восстановлению леса

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовосибирская область
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