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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Потерпевший: пожарные в "Зимней вишне" следовали указаниям человека без формы охранника

Как сообщил в суде Александр Ананьев, он неоднократно был готов показать спасателям путь к кинозалам с детьми, но они последовали за другим человеком

КЕМЕРОВО, 4 марта. /ТАСС/. Прибывшие на место пожара в ТЦ "Зимняя вишня" спасатели во главе с подсудимым Сергеем Гениным ориентировались в торговом центре по указаниям человека, который не имел на своей одежде опознавательных знаков охраны здания, и не могли достоверно знать, что он является работником объекта. Об этом сообщил в среду на заседании Заводского районного суда Кемерова потерпевший Александр Ананьев, он неоднократно был готов показать пожарным верный путь к кинозалам с детьми, но спасатели последовали за другим человеком.

По версии следствия, при тушении пожара в торговом центре пожарный Сергей Генин действовал в нарушение боевого устава, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности. На заседании суда в апреле была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Ананьев, у которого при пожаре погибли три дочери, неоднократно указывал Генину короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв время.

"Почему они не пошли, я не мог понять. Я развернулся и увидел, что подходит человек в черном, похожий на охранника, на его куртке не было никаких опознавательных нашивок, что это охрана. Издалека я не видел, чтобы он показывал пожарным какие-то документы, но он четко произнес: "Я знаю, где очаг возгорания, могу вас до него провести". Генин как будто ждал этого повода, он без всякого промедления просто сказал ему: "Веди". И они тут же развернулись и пробежали", - сказал Ананьев.

Он добавил, что догнал пожарных и требовал сначала спасти детей. "Когда охранник удалился, Генин повернулся и дословно сказал: "Мы всех спасем, но сначала потушим пожар", - рассказал потерпевший. После этого спасатели ушли, а Ананьев стал искать других пожарных, чтобы просить у них помощи.

Фигуранты дел о пожаре

На рассмотрении в Центральном и Заводском районных судах Кемерова находятся дела в отношении девяти обвиняемых: экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева, руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, пожарного Сергея Генина, гендиректора "Зимней вишни" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (компания устанавливала в ТЦ пожарную сигнализацию) Игоря Полозиненко, инженера Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева и Юлии Богдановой.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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