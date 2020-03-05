Красноярский край высказался за увеличение числа акваторий на севере для ловли рыбы сетями

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Красноярского края обратилось в Минсельхоз РФ и Росрыболовство с просьбой увеличить число акваторий на севере региона, где можно заниматься любительской рыбалкой с применением сетей для вылова, с 55 до 91. Об этом говорится в материалах министерства экологии края.

Согласно федеральному закону "О рыболовстве", которым определяются правила любительского рыболовства, запрещено использование сетей для рыбалки на водоемах общего пользования. Исключение сделано для районов Сибири и Дальнего Востока, где такая рыбалка является традиционным видом промысла. Для этого сети должны быть промаркированы и включены в специальный реестр.

"Мы обратились в Минсельхоз России и Росрыболовство с предложением поддержать позицию правительства Красноярского края по установлению 91 акватории для осуществления любительского рыболовства сетными орудиями лова", - говорится в материалах. Первоначально, с учетом мнения муниципалитетов был подготовлен список из 91 акватории на территориях Таймыра, Эвенкии, Енисейского и Туруханского районов, где может проводиться ловля с применением сетей, но в проект приказа Минсельхоза РФ вошли только 55 таких акваторий. Это лишило жителей 25 населенных пунктов Таймыра и Туруханского района, включенных в Арктическую зону РФ, возможности применять сети при любительской рыбалке.

"Также не включены в списки видов водных биоресурсов, разрешенных к вылову при осуществлении любительского рыболовства с использованием сетных орудий лова, такие виды как сиг, тугун, пелядь, чир, которые являются основными промысловыми видами для северных районов", - отмечается в документе.

Федеральный закон "О рыболовстве" вступил в силу 1 января 2020 года. Документ затрагивает интересы более 20 млн рыбаков-любителей. Согласно закону, гражданам РФ разрешена бесплатная рыбалка в личных целях на водных объектах общего пользования за исключением случаев, предусмотренных законом. На водных объектах, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. В законе прописаны существовавшие и ранее суточные нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна.