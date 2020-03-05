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В Омской области уволили главврачей двух больниц из-за неоказания помощи пациентке

Местную жительницу с инфарктом мозга четыре дня возили между учреждениями и не оказывали необходимую медицинскую помощь

ОМСК, 5 марта. /ТАСС/. Омский Минздрав уволил главврачей Калачинской и Горьковской центральных районных больниц после проверки по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой, которую с инфарктом мозга четыре дня возили между этими двумя больницами и не оказывали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства.

"В областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ. Ранее проведенная Минздравом проверка показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации жительницы Горьковского района. Определить причинно-следственную связь между ошибками медиков и смертью пациентки предстоит компетентным органам", - сказали в пресс-службе.

Ранее местный журналист, родственник умершей женщины, рассказал в открытом письме к омскому Минздраву, что у 45-летней Евсеевой ухудшилось самочувствие днем 13 февраля. Она обратилась в Горьковскую ЦРБ, из которой ее уже ночью направили за 40 км в Калачинскую больницу. Утром 14 февраля врачи перевезли ее обратно в поселок Горьковское.

16 февраля женщина после ухудшения самочувствия была переведена в реанимацию и снова отправлена в Калачинск. Там врачи заявили, что ее надо везти назад, но супруг пациентки отказался это делать и потребовал провести обследование женщины. Евсеева была госпитализирована в реанимацию, утром 19 февраля она скончалась. Причиной смерти в письме указан инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий.

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РоссияОмская область
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