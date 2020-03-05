Старейший мост через Обь впервые капитально отремонтируют в Новосибирске к 2023 году

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Октябрьский мост через реку Обь, построенный в Новосибирске в 1955 году, впервые капитально отремонтируют к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске через три года. Начать работы планируют в 2021 году, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

Октябрьский мост в Новосибирске - старейший из трех существующих автомобильных мостов через Обь, построенный в 1955 году. По словам Дронова, с тех пор мост ни разу капитально не ремонтировали.

"Октябрьский мост требует капитального ремонта. Все мы знаем, что впереди у нас Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сейчас идет реконструкция дамбы Октябрьского моста, и [необходимо] совместить два этих проекта, чтобы у нас к МЧМ мост был капитально отремонтированный", - сказал Дронов.

По его словам, пять лет назад на мосту был текущий ремонт. Для того, чтобы приступить к полноценному ремонту, необходимо заменить гидроизоляцию - железобетонную стяжку, на которую укладывается асфальтобетон. Власти планируют приступить к капитальному ремонту в 2021 году, в текущем году будет проведен очередной ямочный ремонт.

Кроме того, местные жители неоднократно жаловались на провал, образовавшийся на мосту в месте перехода левый берег Оби. Они сообщали, что яма создает пробки и мешает полноценному движению. Дронов отметил, что провал образовался из-за строительства подземного пешеходного перехода. Сейчас на объекте происходит подземная проходка, которая будет завершена в мае, после чего дорожное покрытие приведут в соответствие.

Ранее сообщалось о планах по капитальному ремонту Октябрьского моста после открытия четвертого моста через Обь, который будет построен по концессии, подписанной в 2017 году. Планировалось, что четвертый мост будет платным, однако на время закрытия на ремонт Октябрьского моста его сделают бесплатным.