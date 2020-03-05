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В Томске задержали подозреваемых в краже 160 тыс. рублей из квартиры ветерана войны

По словам пенсионера, к нему пришли двое незнакомцев, один из них представился участковым уполномоченным полиции и пока он с ним разговаривал, второй осматривал квартиру

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Двое мужчин, подозреваемых в краже из квартиры ветерана Великой Отечественной войны в Томске 160 тыс. рублей, задержаны. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию Томска поступило сообщение от ветерана о квартирной краже. Пенсионер рассказал, что к нему пришли двое незнакомцев, один из них представился участковым уполномоченным полиции и пока он с ним разговаривал, второй осматривал квартиру. После их ухода ветеран обнаружил пропажу 160 тыс. рублей.

"Вскоре сотрудники полиции установили личности подозреваемых и при силовой поддержке Росгвардии задержали их в Новосибирске. Выяснилось, что к органам внутренних дел они не имеют никакого отношения", - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

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РоссияНовосибирская областьТомская область
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