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Назначен новый прокурор Норильска

Его предшественник Хаваж-Бауди Гутаев уволен из органов прокуратуры

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Владимир Большунов назначен новым прокурором Норильска, сообщили журналистам в четверг в прокуратуре Красноярского края.

Его предшественник - 33-летний Хаваж-Бауди Гутаев, исполнявший обязанности прокурора Норильска с 2018 года, - в декабре 2019 года был задержан по подозрению в коррупции и в феврале заключен под стражу.

"На должность прокурора города Норильска назначен старший советник юстиции Большунов Владимир Александрович", - отмечается в сообщении надзорного ведомства. В пресс-службе краевой прокуратуры подтвердили ТАСС увольнение из ведомства Гутаева.

Большунов родился в 1982 году, в 2003 году начал работу в прокуратуре Новосибирской области. До назначения прокурором Норильска он в течение пяти лет был прокурором Кировского района Новосибирской области.

В начале февраля источник в правоохранительных органах сообщал, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку после смены руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием Гутаева. В конце прошлой недели по подозрению в получении взятки был арестован прокурор Березовского района края Бекхан Аслаханов.

Теги
РоссияКрасноярский край
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