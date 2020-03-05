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В цехе, продукцией которого отравились 13 жителей Иркутска, нарушали режим дезинфекции

Кроме того, специалисты выявили нарушение товарного соседства при хранении сырой и готовой продукции

ТАСС, 5 марта. Сотрудники кулинарного цеха сети супермаркетов "Слата" в Иркутске, салатами из которой с отравлением госпитализировали 13 человек, нарушали режим дезинфекции и сроки хранения кулинарных изделий, сообщается в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На момент обследования в цехе по производству кулинарных изделий выявлены нарушения требований санитарного законодательства: нарушение товарного соседства при хранении сырой и готовой продукции, нарушение сроков хранения кулинарных изделий, нарушение дезинфекционного режима на производстве", - говорится в сообщении.

Врачи инфекционной больницы Иркутска госпитализировали 13 человек с признаками пищевого отравления, все они покупали салаты в иркутской сети супермаркетов "Слата". Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области начата проверка по этому факту. СК также инициировал доследственную проверку. Материалы административного протокола, составленного по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения") направлены в суд.

Сеть супермаркетов "Слата" - один из первых ретейлеров в Иркутской области, первый магазин открылся в 2002 году. Сейчас сеть насчитывает 80 супермаркетов.

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РоссияИркутская область
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