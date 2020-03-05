Мэр Новосибирска заявил, что не может отменить концерт Линдеманна

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска не уполномочена отменять концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна с метал-проектом Lindemann, запланированный на 17 марта, против проведения которого выступили некоторые жительницы Новосибирска, и не имеет решающего голоса в этом вопросе, сообщил в четверг журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

3 марта новосибирские активистки направили заявление в мэрию города с требованием отменить концерт Тилля Линдеманна, запланированный на 17 марта в крупнейшем за Уралом выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр". Активистки обращают внимание на тот факт, что Линдеманн снял "порнографическое видео" с участием российских фанаток, не все из которых знали о том, что видео будет носить подобный характер. При этом они отмечают, что в сети развернулась травля пострадавших от действий Линдеманна девушек, и считают важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна, на "виновника сложившейся ситуации".

"Довольно часто поступают такие обращения по тому или иному концертному выступлению либо какому-то спектаклю. Но дело в том, что в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса, я не могу никому ничего запретить, здесь самостоятельная деятельность. <…> В данном случае это точно не по адресу", - сказал Локоть.

В пресс-службе мэрии ТАСС пояснили, что "Новосибирск Экспоцентр" находится на территории Новосибирского района, поэтому обращение с просьбой отменить концерт в мэрию направлено не по адресу.

Немецко-шведский метал-проект Lindemann, созданный фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном и шведским музыкантом Петером Тэгтгреном, открыл в понедельник тур по России в поддержку нового альбома "F&M". Первый концерт прошел в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе "Сибур Арена". В России, помимо Петербурга, Линдеманн и Тэгтгрен выступят в Екатеринбурге (9 марта), Краснодаре (12 марта), Москве (15 марта), Новосибирске (17 марта), Перми (19 марта), Казани (21 марта) и Воронеже (23 марта).