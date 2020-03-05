Суд продлил арест экс-министра лесного комплекса Приангарья

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска продлил до 9 мая арест экс-министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, обвиняемого по делу о незаконной рубке леса в заказнике "Туколонь" на севере Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В марте 2018 года правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в заказнике "Туколонь". Было возбуждено уголовное дело, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ. По версии следствия, Шеверда не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике.

"Суд продлил арест на срок до 9 мая", - сообщили в пресс-службе.

Дело против Сергея Шеверды, который занимал пост министра лесного комплекса Иркутской области с лета 2016 года, было возбуждено в сентябре 2018 года. Кроме экс-министра по делу проходят его заместитель, директор лесхоза и инженер-лесопатолог центра защиты леса Иркутской области. По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Как сообщал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, в 2019 году на Иркутскую область приходилось до 80% незаконных рубок, которые выявлялись в 41 российском регионе, ориентированном на лесозаготовку.