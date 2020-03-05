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В Красноярском крае врача приговорили к ограничению свободы за смерть пациента

В 2018 году медик повредил легкое 39-летнего пациента в ходе операции

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам ограничения свободы врача, обвиняемого в смерти пациента в Боготольской межрайонной больнице (Красноярский край). Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2018 году врач-анестезиолог в ходе операции брюшной полости повредил легкое 39-летнего пациента. После операции пациента перевели в палату интенсивной терапии под наблюдение врача, который не осуществлял наблюдение за больным, не проводил необходимое лечение. Несмотря на крайне тяжелое состояние пациента и ухудшающуюся динамику, с вечернего времени до утра врач не осматривал пациента, и, не дожидаясь окончания рабочего времени, покинул хирургическое отделение. Через два дня после операции пациент скончался.

"Приговором суда врачу назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок два года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врач осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). "На стадии предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления не признал", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияКрасноярский край
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