"Молодежка ОНФ" поздравит с 8 Марта жительниц пострадавших от паводка районов Приангарья

ТАСС, 5 марта. Команда молодежной организации "Молодежка ОНФ" поздравит с Международным женским днем жительниц Тулунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов Иркутской области, пострадавших от летнего паводка в 2019 году, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе организации.

В "Молодежке ОНФ" отметили, что для местных жительниц, в числе которых - ветеран Великой Отечественной войны и мать-одиночка, воспитывающая четверых детей, поздравление станет сюрпризом.

"С 6 по 8 марта в трех районах Иркутской области - Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском - мы будем поздравлять жительниц, с которыми активно работали во время ликвидации последствий паводка. В каждом районе порядка пяти населенных пунктов, с которыми мы работаем с момента наводнения, соответственно, у нас там уже есть список жительниц. Кроме того, мы посетим коллективы школ", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Команда "Молодежки ОНФ" за три дня планирует посетить порядка десяти поселков и деревень, в частности, поселок Шиткино и село Шелехово в Тайшетском районе, деревню Заусаево в Тулунском районе, поселок Вознесенский в Нижнеудинском районе, а также города Тулун и Нижнеудинск, наиболее сильно пострадавших от паводка прошлым летом. Помимо поздравлений, в дни акции силами молодежи будет организовано и несколько концертов. В частности, 7 марта в Шиткино запланирован совместный концерт творческих коллективов Тайшетского района и одаренных ребят из "Молодежки ОНФ", он пройдет в местном клубе. "В Аршанской (поселок Аршан) школе, например, просим, чтобы собрали жительниц всего поселка, там будет концертная программа", - сказал собеседник агентства.

С большинством женщин, которых планируют поздравить, волонтеры "Молодежки ОНФ" уже знакомы - они помогали им летом, после паводка, разгребая завалы, собирая гуманитарную помощь и оформляя различные документы. Все, кого поздравят члены движения, предупреждены о визите, однако они пока не знают, что в этот раз приезд волонтеров связан с праздником. Каждая жительница Приангарья, к которой приедут представители "Молодежки ОНФ", получит цветы и подарки - какие именно, в организации пока не сообщают.

"Среди тех, кого мы поздравляем в районах, мама четырех ребятишек Елена, которая воспитывает их одна. Мы с ней познакомились, когда развозили дрова и спрашивали у жителей, кому дрова в первую очередь нужны. И вся улица тогда сказала, чтобы мы зашли к этой женщине. У нее детки двух, четырех, семи и восьми лет. Когда мы в первый раз к ней приехали, у нее печка была развалившаяся, мы пошли в местную администрации, чтобы они с печкой ей помогли. Мы также привезли ей продукты, одежду для детей", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что молодежь также посетит семью, которая воспитывает пять приемных детей, ветерана Великой Отечественной войны, которой ранее "Молодежка ОНФ" помогала с оформлением документов для получения помощи от государства.

О паводках

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.