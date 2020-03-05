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Военный учебный центр в Кузбассе начнет подготовку первых 100 студентов с 2020 года

Желающие обучаться в военном центре должны подать заявления до конца марта

КЕМЕРОВО, 5 марта. /ТАСС/. Военный учебный центр на базе Кузбасского государственного технического университета им. Горбачева (КузГТУ), распоряжение о создании которого накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, начнет подготовку студентов по военным специальностям с нового учебного года. Для первого набора будут отобраны 100 учащихся первых и вторых курсов, сообщается в четверг на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

Согласно распоряжению, создаются три военных учебных центра при федеральных вузах в Архангельске, Владивостоке и Кемерове. С 31 января 2019 года военные кафедры и учебные военные центры в высших учебных заведениях России объединены в единые военные учебные центры. Они будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров для Вооруженных сил и заниматься подготовкой рядовых и сержантов запаса.

"От Минобороны РФ в вуз поступило задание на подготовку 100 человек по военным специальностям. Набор в вуз проводится среди студентов первого курса бакалавриата и второго курса специалитета КузГТУ. Преимущественным правом при поступлении пользуются кандидаты, относящиеся к следующим категориям: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, члены семей военнослужащих", - говорится в сообщении.

Желающие обучаться в военном центре студенты должны до конца марта подать заявление, а затем пройти конкурсный отбор, в том числе сдать спортивные нормативы. Военные специальности они будут осваивать параллельно с основной программой высшего образования.

Единственная в Кемеровской области военная кафедра работала при КузГТУ до 2011 года, после чего была закрыта. С тех пор абитуриенты, желающие пройти военную подготовку, вынуждены были ехать в вузы других регионов страны.

Теги
РоссияКемеровская область
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