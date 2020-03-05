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Школьники Кузбасса начнут учиться по индивидуальным цифровым программам с 2020 года

Разработчиком проекта является Сбербанк

КЕМЕРОВО, 5 марта. /ТАСС/. Кузбасс присоединится к федеральной программе "Цифровая платформа персонализированного образования для школы", которая с позволяет подбирать задания для учеников индивидуально с учетом их потенциала и способностей. С нового учебного года разработанную Сбербанком платформу начнут использовать в 50 школах региона, сообщил в четверг на своей странице в соцсети Instagram губернатор Сергей Цивилев.

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Уже в этом году мы переведём 50 кузбасских школ на Платформу новой школы. Договорились с Германом Грефом об участии наших школ в проекте, разработчиком которого является Сбербанк. Это модель образования с индивидуальным подходом к каждому ученику: специальная программа анализирует способности ребёнка и предлагает подходящие задания. Участвуют в проекте кузбасские школы, которые мы уже оснастили цифровым оборудованием. Будем стремиться к тому, чтобы все наши школы вошли в программу. Это сделает кузбасское образование эффективнее и поможет раскрыть потенциал каждого ребёнка.

Публикация от Сергей Цивилев (@sergey_tsivilev)

"Договорились с [главой Сбербанка] Германом Грефом об участии наших школ в проекте, разработчиком которого является Сбербанк. Уже в этом году мы переведем 50 кузбасских школ на платформу новой школы. Это модель образования с индивидуальным подходом к каждому ученику: специальная программа анализирует способности ребенка и предлагает подходящие задания", - написал Цивилев по итогам прошедшей в Москве встречи с председателем правления Сбербанка.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, для школ Кузбасса по нацпроекту "Образование" были приобретены планшетные компьютеры. С их помощью кузбасские школьники будут заходить на цифровую платформу, где педагог индивидуально подберет каждому из них задания разного уровня сложности в рамках одной темы урока.

Программа "Цифровая платформа персонализированного образования для школы" благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" нацелена на формирование персонализированного компетентностного образования в российских школах. В ее основе лежит система индивидуального обучения и организации учебного процесса для детей. Технологии искусственного интеллекта системы позволяют автоматически отслеживать успехи и трудности каждого ученика.

Как ранее сообщал ТАСС, внедрение в школах персонализированной модели образования осуществляется в рамках поручения президента РФ и сопряжено с целями нацпроекта "Образование". Запуск цифровой платформы состоялся 1 сентября 2019 года в 15 школах Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской областей и Татарстана.

Теги
РоссияКемеровская область
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