{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военные сформировали 10 подрывных команд для борьбы с паводками в Сибири

В 2020 году тяжелая паводковая ситуация прогнозируется в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, Республиках Алтай и Тыва

ТАСС, 6 марта. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) сформировали 10 подрывных команд для предотвращения образования ледяных заторов на реках в Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"В воинских частях ЦВО, дислоцированных в Сибири, запланирована подготовка 10 подрывных и четырех эвакуационно-спасательных команд. Кроме того, отдельный авиационный полк округа "Толмачево" подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе", - говорится в сообщении.

В округе пояснили, что, по прогнозам метеорологов, в этом году тяжелая паводковая ситуация прогнозируется в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, Республиках Алтай и Тыва. В зону риска подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживает почти 1 миллион человек.

20 февраля начальник департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу Александр Гритчин сообщал, что ряд факторов говорит о том, что ситуация с весенним половодьем в регионах Сибири будет сложной. По его словам, практически все регионы Западной Сибири попадают в зону подтопления в период весеннего половодья из-за больших запасов снега и аномально теплой погоды. Кроме того, синоптики прогнозируют превышение критических отметок в водоемах Алтая весной.

41 общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Теги
РоссияТываАлтайский крайАлтайНовосибирская областьТомская область
Реклама на ТАСС
Красноярские ученые научились следить за состоянием вечной мерзлоты из космоса
Они создали модель для определения характеристик мерзлой почвы с помощью спутниковых систем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС