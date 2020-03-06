Военные сформировали 10 подрывных команд для борьбы с паводками в Сибири

ТАСС, 6 марта. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) сформировали 10 подрывных команд для предотвращения образования ледяных заторов на реках в Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"В воинских частях ЦВО, дислоцированных в Сибири, запланирована подготовка 10 подрывных и четырех эвакуационно-спасательных команд. Кроме того, отдельный авиационный полк округа "Толмачево" подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе", - говорится в сообщении.

В округе пояснили, что, по прогнозам метеорологов, в этом году тяжелая паводковая ситуация прогнозируется в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, Республиках Алтай и Тыва. В зону риска подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживает почти 1 миллион человек.

20 февраля начальник департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу Александр Гритчин сообщал, что ряд факторов говорит о том, что ситуация с весенним половодьем в регионах Сибири будет сложной. По его словам, практически все регионы Западной Сибири попадают в зону подтопления в период весеннего половодья из-за больших запасов снега и аномально теплой погоды. Кроме того, синоптики прогнозируют превышение критических отметок в водоемах Алтая весной.

41 общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.