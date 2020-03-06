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В гимназии Ангарска произошла вспышка кишечной инфекции

На амбулаторное лечение отправили 13 воспитанников

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Врачи отправили на амбулаторное лечение 13 воспитанников гимназии в городе Ангарске Иркутской области с кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"13 человек находятся на амбулаторном лечении. Состояние удовлетворительное. Результаты анализов еще не пришли, поэтому предварительно у них острая кишечная инфекция неуточненной этиологии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления Ропотребнадзора ТАСС сообщили, что у детей не пищевое отравление. По предварительным данным, у них ротавирусная или норовирусная инфекция.

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РоссияИркутская область
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