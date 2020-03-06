В гимназии Ангарска произошла вспышка кишечной инфекции

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Врачи отправили на амбулаторное лечение 13 воспитанников гимназии в городе Ангарске Иркутской области с кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"13 человек находятся на амбулаторном лечении. Состояние удовлетворительное. Результаты анализов еще не пришли, поэтому предварительно у них острая кишечная инфекция неуточненной этиологии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления Ропотребнадзора ТАСС сообщили, что у детей не пищевое отравление. По предварительным данным, у них ротавирусная или норовирусная инфекция.