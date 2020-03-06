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В Иркутской области задержали двух приставов по подозрению в получении взятки

По версии следствия, они получили 60 тыс. рублей за прекращение исполнительного производства по взысканию средств с физического лица

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении двух судебных приставов, которые подозреваются в получении взятки. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК.

"По версии следствия, судебные приставы-исполнители получили от физического лица взятку в размере 60 тыс. рублей за незаконные действия, а именно за прекращение исполнительного производства по взысканию с лица денежных средств. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области", - сообщает пресс-служба.

Подозреваемые являются сотрудниками Шелеховского районного отдела судебных приставов. В их служебных кабинетах проведены обыски, изъята документация. Приставы задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, следователи устанавливают иные эпизоды получения взяток.

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РоссияИркутская область
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