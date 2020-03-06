В Новосибирской области арестовали руководителей оборонного предприятия "Анозит"

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Директор ФКП "Анозит", занимающегося производством для оборонно-промышленного комплекса, Игорь Куканов и его заместитель Юрий Хромушкин арестованы на два месяца по делу о мошенничестве, говорится в сообщении на сайте Куйбышевского районного суда Новосибирской области.

По данным местных СМИ, Куканов был задержан вечером в четверг, Хромушкин - в пятницу. "5 марта 2020 года Куйбышевским районным судом Новосибирской области в отношении директора ФКП "Анозит" Куканова И. М. и заместителя директора ФКП "Анозит" Хромушкина Ю. М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля по уголовному делу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

ФКП "Анозит - в прошлом ФГУП "Куйбышевский химзавод". Предприятие является единственным производителем в России перхлората аммония - основного компонента твердого ракетного топлива. Указом президента РФ от 9 января 2006 года предприятие включено в перечень стратегических предприятий страны. В настоящее время ФКП "Анозит" производит различные марки перхлората аммония, обеспечивает бесперебойное снабжение предприятий-смежников стратегически важным сырьем для производства смесевых композиций твердого ракетного топлива, а также электрохимическую перекись водорода, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса.