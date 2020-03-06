ФАС может возбудить дело из-за завышения цен на медицинские маски в Красноярске

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может возбудить дело по факту завышения поставщиками цен на медицинские маски в Красноярске, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"Больше всего нарушений мы видим в оптовом звене. <…> Сегодня проверили несколько регионов, по которым у нас были опасения либо по завышению цен, либо по отсутствию масок. Также проверяли оптовиков - это то звено, за которое мы беспокоимся больше всего", - рассказал Цариковский.

"Проверяли Тыву, Курган - там достаточно большие завышения. Печальные результаты были при проверке в Хакасии - там проверять нечего, потому что там просто нет масок. Такое впечатление, как будто там вообще никто не занимается этим вопросом. Мы также проверяли оптовиков в Красноярске, Новосибирске. Возможно, будут возбуждены дела. Скорее всего, будет возбуждено дело в Красноярске", - подчеркнул замглавы ФАС.

По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда оптовики "держат более или менее нормальные цены на маски для своего региона", а в другие регионы продают их "по ценам в несколько раз больше". "У нас одна страна, и такое поведение будем карать очень и очень строго", - пообещал Цариковский.

"Сама по себе маска стоит копейки, грубо говоря, рубль за маску, - уточнил он. - В аптеки маска поступала по не очень большой цене, потому что до коронавируса маски лежали годами в аптеке, у нас нет культуры ношения масок".

При этом сейчас экономически обоснованная цена на маски может достигать "нескольких рублей", признает замглавы ФАС. "Надо понимать, что мы вкладываем огромные инвестиции в дополнительные производства, [которые] работают в три смены, выплачиваются зарплаты. Поэтому экономически обоснована для меня цена в несколько рублей", - пояснил он.