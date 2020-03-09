В Красноярске полицейские изъяли партию героина весом более 1,2 кг

ТАСС, 9 марта. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Красноярскому краю задержали подозреваемых в продаже наркотиков и изъяли у наркодилеров более 1,2 кг героина. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГУ МВД по региону.

"Двое мужчин 1980 и 1994 годов рождения в Красноярске реализовывали дозы героина через тайники-закладки. Сотрудники третьего отдела управления по контролю за оборотом наркотиков с отрядом специального назначения "Гром" задержали злоумышленников. При обыске у подозреваемых обнаружили пакет с порошкообразным веществом, электронные весы, сотовые телефоны. Установлено, что изъятое вещество - героин массой 1 228 гр", - сообщает ведомство.

Героин наркодилеры готовили к дальнейшему сбыту - они получали наркотик в крупных размерах, фасовали мелкими партиями и размещали в тайниках. Отрабатывается версия о причастности задержанных к другим преступлениям в Красноярском крае, устанавливается канал поставки наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств совершенные в особо крупном размере"). Максимальное наказание по статье - лишение свободы до 20 лет. Сейчас задержанные находятся под стражей.