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Сборная Казахстана не выступит на ЧМ по хоккею с мячом в России из-за коронавируса

Дирекция турнира ждет решения Международной федерации хоккея с мячом по возможной замене команды Казахстана на другую сборную
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в России, власти республики рекомендовали своим спортсменам не приезжать в страны, где были случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Поступило официальное письмо от Казахстанской ассоциации бенди, в котором сообщается, что сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира. Министерство культуры и спорта Казахстана рекомендовало республиканским федерациям по видам спорта отменить командирование в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, и в целом воздержаться от поездок за пределы Казахстана в целях профилактики, такие меры поручил принять президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев", - говорится в сообщении.

"Так как сборная Казахстана должна была выступать в дивизионе А, команды которой играют в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, дирекция турнира ждет решения Международной федерации хоккея с мячом по возможной замене команды Казахстана на другую сборную. Следовательно, изменится календарь матчей, который также нужно будет утвердить", - отмечается в сообщении.

В связи с этими изменениями продажа билетов на матчи дивизиона А начнется 16 марта. Сборная Казахстана должна была сыграть в подгруппе А с командами России, Швеции, Финляндии и Норвегии. В подгруппе В выступят сборные Норвегии, США, Германии и Эстонии. Матчи дивизиона A пройдут в крытом ледовом дворце "Байкал". Сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером мировых первенств.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. 

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились 106,9 тыс. человек, чуть более 3,6 тыс. умерли.

Теги
Хоккей с мячомРаспространение коронавируса нового типа
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