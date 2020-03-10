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Мэр Иланского прокомментировал ситуацию с вручением пива на турнире по мини-футболу

По словам Владимира Максакова, официально были вручены только медали, кубки и грамоты

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Пиво, которое получили в качестве приза участники кубка города Иланского (Красноярский край) по мини-футболу на снегу, вручал спонсор. Об этом ТАСС сообщил глава города Владимир Максаков.

По сообщению местных СМИ, в турнире, который прошел в минувшие выходные, принимали участие как детские, так и взрослые команды. Дети получили дипломы и конфеты, а взрослые команды получили по полуторалитровой бутылке пива, обмотанной лентой с российским триколором.

"У нас в смете было приобретение только кубков, медалей и грамот, которые и были вручены. У нас традиционно есть спонсор - Геннадий Петрович Штоколов - и он приобрел конфеты детям, и привез пиво взрослым. Официально никто не вручал пиво, я вручал только медали, кубки и грамоты", - сказал Максаков.

По словам главы города, Штоколов является индивидуальным предпринимателем и оказывает поддержку многим спортивным мероприятиям в городе. 

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