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Один человек погиб в ДТП в Новосибирской области

Еще шестеро пострадали

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Барабинском районе Новосибирской области в условиях снегопада и гололеда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сегодня в 3:00 (23:00 мск 9 марта) в Барабинском районе на 1132-м км автодороги Р-254 водитель автомобиля Toyota Estima, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем иностранного производства, после чего участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля. В результате ДТП на месте погиб пассажир Toyota, еще шесть человек, в том числе четыре пассажира легкового автомобиля и водители двух грузовиков, были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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РоссияНовосибирская область
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