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В Алтайском крае ограничено движение на 16 трассах из-за метели

В выходные ограничения вводились на 10 дорогах

БАРНАУЛ, 10 марта. /ТАСС/. Движение ограничено на участках 16 трасс в Алтайском крае из-за метели и плохой видимости. При этом на двух трассах движение открыли, сообщает во вторник пресс-служба Минтранса региона.

Движение в регионе в прошедшие выходные было ограничено на 10 дорогах.

"В юго-восточной части региона из-за неблагоприятных погодных условий продолжают закрывать дороги. Днем движение было полностью ограничено на трассах Быстрянка - Красногорское с нулевого по 28-й км, Красногорское - Сосновка с нулевого по 61-й км, Катунское - граница Республики Алтай с нулевого по 65-й км, Бийск - граница Республики Алтай. Дорожники работают круглые сутки - проезд полностью восстановлен на трассах Павловск - граница Новосибирской области и Барнаул - граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.

Для большегрузного транспорта и автобусов ограничено движение на дороге Бийск - Верх-Кажа. На дорогах края работают более 500 единиц техники - ведется постоянная расчистка трасс от снега.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии, во вторник в регионе в отдельных районах ветер до 17 м/с, в отдельных районах - мокрый снег, метели, гололед.

Теги
РоссияАлтайский край
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