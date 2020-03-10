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В Роспотребнадзоре назвали причину заболевания 13 учеников гимназии в Ангарске

У воспитанников учебного заведения выявили норовирусную инфекцию

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Лабораторные исследования показали наличие норовирусной инфекции - острого инфекционного заболевания - у 13 воспитанников гимназии, которые были отправлены на амбулаторное лечение в городе Ангарске Иркутской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Норовирусная инфекция, 13 случаев. Дети пока остаются дома, учреждение работает в штатном режиме, необходимые мероприятия проведены, ситуация остается на контроле специалистов Роспотребнадзора. Источник заражения в этом случае тяжело установить. Скорее всего, у кого-то была инфекция, но у кого именно, в таких случаях не представляется возможным установить", - сказал собеседник агентства.

Врачи с 2 по 6 марта отправили на амбулаторное лечение с кишечной инфекцией 13 воспитанников гимназии в Ангарске. Заболели воспитанники дошкольного отделения и один первоклассник.

Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, диарея), повышением температуры тела и характеризуются быстрым течением.

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РоссияИркутская область
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