Покупательница устроила погром в аптеке Иркутска из-за отказа вернуть деньги за препарат

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Жительница Иркутска устроила погром в одной из аптек города, когда ей отказались вернуть деньги за приобретенный препарат. Полиция по факту инцидента проводит проверку, говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

Видео происшествия появилось в социальных сетях 10 марта. Покупательница требовала вернуть деньги за приобретенный препарат, который дал побочный эффект. Получив отказ, женщина начала ругаться, перевернула прилавок и ударила провизора.

"По инциденту в аптеке сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее правовое решение", - сообщает пресс-служба.

В полиции ТАСС уточнили, что представители аптеки обратились в правоохранительные органы с заявлением.