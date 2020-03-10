РЖД увеличат инвестиции в Красноярскую железную дорогу в 2020 году на 15%

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Инвестиции в развитие Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД) в 2020 году составят 45,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщила во вторник пресс-служба КрасЖД.

"В 2020 году ОАО "РЖД" планирует направить на развитие Красноярской железной дороги 45,1 млрд рублей, что на 15% превышает вложения предыдущего года. В частности, средства пойдут на реализацию трех программ: "Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет", "Увеличение пропускной способности участка Артышта - Междуреченск - Тайшет", "Транссиб за 7 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе КрасЖД ТАСС уточнили, что общие инвестиции в эти три программы составят 14,4 млрд рублей.

Эти проекты предназначены для снятия инфраструктурных ограничений на стратегически значимом для экономики страны железнодорожном направлении от Междуреченска до Тайшета (южный ход Красноярской магистрали). По нему осуществляется пропуск эшелонов к портам Дальнего Востока. В 2020 году предполагается провести работы на 65 объектах южного хода, в том числе запланирована реконструкция станций Мариинск, Хабзас и Бискамжа.

"Кроме того, КрасЖД продолжит совершенствовать инфраструктуру "Городской электрички" Красноярска. В 2020 году будут построены две пассажирские платформы на остановке Мясокомбинат и новый остановочный пункт Шумково", - отмечается в сообщении.

Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", расположена в Красноярском крае и Хакасии, а также частично на территории Кемеровской и Иркутской областей. Дорога связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую железные дороги.