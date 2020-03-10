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Губернатор Томской области обязал чиновников отвечать на обращения в соцсетях за 24 часа

Предписывается делать это "не на бюрократическом, а на простом и понятном языке"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение, которое обязывает чиновников отвечать на обращения граждан в социальных сетях в течение 24 часов, сообщается на сайте администрации региона.

"Жители области будут получать ответы на обращения в социальных сетях в течение 24 часов, в то время как срок ответа на официальные запросы составляет 30 дней", - говорится в сообщении.

Отвечать надо "не на бюрократическом, а на простом и понятном языке", уточняется в сообщении. Если за сутки исчерпывающе ответить на вопрос невозможно, то пользователь получит сначала промежуточный ответ, а в течение недели - полный.

Отслеживать обращения граждан будут не только в официальных аккаунтах правительства региона, но и в других пабликах и аккаунтах соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и Facebook.

"Конечно, нашему примеру должны последовать и органы местного самоуправления по всей области", - приводит пресс-служба слова Жвачкина.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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