Пострадавший во время стрельбы в колледже в Барабинске отсудил 1,2 млн руб. компенсации

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области взыскал почти 1,2 млн рублей в пользу студента, получившего ранение во время стрельбы в колледже Барабинска весной 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Барабинского районного суда.

Инцидент со стрельбой произошел утром 10 мая 2018 года. 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника из принесенного с собой ружья, которое принадлежит его отцу, после чего покончил с собой. Пострадали трое студентов.

"Решением Барабинского районного суда в пользу потерпевшего, получившего ранение во время стрельбы в колледже, с государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина, в порядке субсидиарной ответственности - с Министерства образования Новосибирской области, взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей, материальный вред в размере 34 396,50 рублей и судебные расходы в размере 14 тыс. рублей", - сказано в сообщении на сайте суда.

Кроме того, суд постановил взыскать более 300 тыс. рублей с родителей студента, который начал стрельбу.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", расследование взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Позднее уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого.