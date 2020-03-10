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ФАС назначила 200 млн рублей штрафов по картелям вокруг новосибирской клиники Мешалкина

В ведомстве сообщили, что одним из картелей вокруг учреждения является договоренность между ООО "Компания ФИТО" и ООО "Терра

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2019 году наложило почти 200 млн рублей штрафов на компании в связи с выявлением нескольких картельных сговоров вокруг клиники Мешалкина, являющейся одним из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил журналистам руководитель управления Сергей Гаврилов.

"На той неделе мы выиграли в кассационной инстанции одно из дел в отношении семи компаний, картельный сговор вокруг клиники Мешалкина. [В общей сложности] мы компаниям по Мешалкина выписали под 200 млн штрафов [в 2019 году]", - добавил Гаврилов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления, одним из картелей вокруг учреждения является договоренность между двумя организациями - ООО "Компания ФИТО" и ООО "Терра". Между юрлицами было заключено устное картельное соглашение, что привело к нарушению пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ № 135-ФЗ "О защите конкуренции". Кроме того, были раскрыты и другие картели вокруг клиники Мешалкина.

Всего, по словам Гаврилова, Новосибирским УФАС были приняты меры антимонопольного реагирования в виде наложения административных штрафов на сумму почти 265 млн рублей. При этом в 2018 году штрафов было выписано только на 26 млн рублей. Рост, как уточнил Гаврилов, обусловлен выявлением нескольких крупных картельных сговоров.

Одним из таких стал "шахтовый сговор" в части выполнения работ по реализации проектной и рабочей документации по тушению недействующего породного отвала, приведению в безопасное состояние поверхности промплощадки и других работ. В этой связи Новосибирским УФАС приняты меры административного воздействия в отношении трех компаний: "Шахтастрой", "Сибстройинвест" и "Транспортник".

О клинике

Экс-директор клиники Александр Караськов был задержан вместе с супругой Ириной Бойцовой в начале июня 2019, позже они были арестованы по подозрению в хищении не менее 1,3 млрд рублей. Академик, руководивший клиникой 20 лет, 17 мая уволился с поста директора по собственному желанию. Он также покинул пост депутата Законодательного собрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

НИИ патологии кровообращения создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.

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