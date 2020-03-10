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И. о. министра экологии Иркутской области не прошел испытательный срок

Новые кандидатуры на эту должность еще рассматриваются

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков ушел в отставку, так как не прошел трехмесячный испытательный срок, определенный врио губернатора Игорем Кобзевым. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области со ссылкой на Кобзева.

"Андрей Валерьевич [Крючков], как и все министры регионального правительства, находился в статусе исполняющего обязанности, то есть на испытательном сроке. Можно сказать, что этот испытательный срок он не прошел. У нас в сфере природопользования и экологии накопилось слишком много проблем. Чтобы решить их, нужно менять старые методы работы. Иногда вместе с людьми", - процитировали Кобзева в пресс-службе.

Новый исполняющий обязанности Минприроды пока не назначен, кандидатуры на эту должность еще рассматриваются, уточнили в пресс-службе.

Президент РФ назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 года в связи с отставкой коммуниста Сергея Левченко. В конце декабря Кобзев сделал первые назначения в правительстве. В частности, 40-летний Крючков, который возглавлял Минприроды с 2016 года, остался руководить министерством в статусе исполняющего обязанности министра. Контракт с ним был заключен на три месяца.

В Иркутской области существует ряд застарелых экологических проблем, в решении которых Минприроды является ключевой структурой. В частности, это крупное ртутное загрязнение в городе Усолье-Сибирском и более 6,5 млн тонн накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, остановленного в 2013 году.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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