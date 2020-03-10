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В организмах отравившихся салатами из иркутских супермаркетов выявили стафилококк

Ранее врачи госпитализировали 13 человек с признаками пищевого отравления, все они покупали салаты в сети супермаркетов "Слата"

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты выявили стафилококк в организме отравившихся салатами из сети супермаркетов в Иркутске, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований биоматериала пострадавших выделен стафилококк. Предположительно, источником инфекции явился персонал цеха ООО "Маяк" (собственник сети супермаркетов "Слата" - прим. ТАСС). Фактором передач инфекции послужили нарушения технологии приготовления, условий хранения пищевых продуктов, также способствовало возникновению инфекции несоблюдение правил личной гигиены персоналом, нарушение дезинфекционного режима", - сказал собеседник агентства.

Кулинарный цех, где готовили салаты, закрыт. Материалы проверки переданы в суд, который решит дальнейшую судьбу цеха. Эпидемиологическое расследование продолжается. В "Слате" ситуацию не прокомментировали, сославшись на то, что судебного решения еще нет.

Как сообщал ТАСС, неделей ранее врачи инфекционной больницы Иркутска госпитализировали 13 человек с признаками пищевого отравления, все они покупали салаты в иркутской сети супермаркетов "Слата". На данный момент все пострадавшие выписаны. По факту массового отравления СК проводит доследственную проверку.

Сеть супермаркетов "Слата" - один из первых ретейлеров в Иркутской области, первый магазин открылся в 2002 году. Сейчас сеть насчитывает 80 супермаркетов.

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