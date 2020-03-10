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Паводок в Иркутской области

Хуснуллин поручил начать летом строительство защитных сооружений на реке Уда в Приангарье

Вице-премьер уточнил, что к работам необходимо приступить до 1 июня

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков 2019 года в Иркутской области, поставил задачу приступить к строительству защитных сооружений на реке Уда до 1 июня 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Хуснуллина, который с рабочей поездкой находится в зоне паводков.

Выход реки Уда из берегов летом 2019 года стал причиной подтопления города Нижнеудинска и населенных пунктов Нижнеудинского района.

"Обозначаем сроки строительства сооружений инженерной защиты на реке Уда. К этим работам необходимо приступить до 1 июня 2020 года. Кроме того, подрядчик должен пересмотреть свои сметные расчеты, снизить стоимость работ", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Кроме того, Хуснуллин поручил Росводресурсам пересмотреть проектные решения по расчистке русла реки Уда, увеличить расчистку русла до 4,5 км, институту "Гидропроект", который занимается проектированием гидроэнергетических и водохозяйственных сооружений, - использовать грунты, извлеченные при расчистке русла, для строительства объектов инженерной защиты в Нижнеудинске.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьХуснуллин, Марат ШакирзяновичПаводок в Иркутской области
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