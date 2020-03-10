Режим ЧС ввели в Мотыгинском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Мотыгинском районе Красноярского края, где на нефтебазе произошел разлив нефтепродуктов, сообщили во вторник ТАСС в администрации района.

По данным из постановления администрации района о введении режима ЧС, имеющегося в распоряжении ТАСС, утечка произошла на прошлой неделе на территории АО "Красноярскнефтепродукт" (КНП) в поселке Рыбное по адресу: улица Советская, 1. По информации с официального сайта КНП, там расположена нефтебаза "Мотыгинская".

"Введен [режим ЧС]. Произошел прорыв сварного шва на трубе при перекачке солярки из одной емкости в другую. [Нефтепродукты] в Ангару не попали, попали на лед", - сказал собеседник агентства.

По его словам, представителями КНП составлен план работ по устранению последствий утечки до мая. "Дело в том, что земля мерзлая, но нужно учитывать, что какая-то часть может просочиться [вглубь]. До мая придется грунт убирать, грубо говоря, делать рекультивацию", - сказали в администрации района.