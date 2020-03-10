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Повышенное содержание вредных веществ зафиксировано в атмосфере Омска

Превышены предельно допустимые концентрации этилбензола в 1,3 раза и фенола в 4,4 раза

ОМСК, 10 марта. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска после массовых жалоб жителей города на неприятный запах зафиксировал в атмосфере в ночь на вторник повышенное содержание этилбензола и фенола. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

"Ночью после массовых жалоб граждан из Советского и Кировского округа был организован выезд передвижной эколаборатории, которая зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации этилбензола (ПДК) в 1,3 раза и фенола в 4,4 раза. Результаты переданы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и МЧС", - сказал собеседник агентства.

Накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы способствовали неблагоприятные метеоусловия (НМУ), Обь-Иртышское УГМС объявляло с 00:00 до 11:00 10 марта (21:00-08:00 мск) режим НМУ для предприятий северо-западного промышленного узла, где расположены, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия региона.

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РоссияОмская область
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