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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Спасатели возобновили поиски пропавших на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

В результате прорыва дамб на реке Сейба 19 октября погибли 17 человек, трое пропали без вести
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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Спасатели возобновили поисковые работы на месте прорыва дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе Красноярского края. Об этом говорится в оперативной сводке краевого учреждения "Спасатель".

Прорыв дамб на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября 2019 года, погибли 17 человек, трое пропали без вести. В середине ноября поиски были приостановлены из-за морозов.

"Выезд по на проведение водолазных работ по поиску работников золотого прииска (пропавших 19.10.2019) на акватории р. Сейба Курагинского района", - говорится в сообщении.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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