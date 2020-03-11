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В новосибирских школах начнут внедрять систему распознавания лиц

Она будет блокировать доступ в учебное заведение посторонних лиц без специального разрешения

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Пилотный проект "Умная школа" планируется запустить во втором квартале 2020 года в Новосибирске. Одной из составляющих пилота станет внедрение разрабатываемой видеосистемы распознавания лиц "Свой-чужой", что позволит не допустить в школы посторонних, а также отследить людей с подозрительным поведением, сообщили ТАСС в пресс-службе "Предприятия "Элтекс".

"Решения для IoT [internet of things, интернет вещей] безопасности позволят организовать более современный подход к безопасности в учебных заведениях. Сценарий "свой-чужой" будет блокировать доступ в помещение посторонних лиц без специального разрешения. Помимо этого решения, также будет реализовано решение по реагированию системы на фиксацию резких движений и подозрительном поведении", - уточнили в пресс-службе.

На предприятии добавили, что видеосистема распознавания лиц разрабатывается совместно с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ). Благодаря созданному мобильному приложению осуществляется вывод информации с датчиков пользователю.

Начальник управления цифрового развития НГТУ Иван Томилов сообщил ТАСС, что опытный прототип системы уже работает на территории "Элтекса", а также в НГТУ. Летом на одном из факультетов университета была внедрена система идентификации по лицу, сейчас же, по заказу "Элтекса", разработчиками университета реализован алгоритм анти-спуфинга [спуфинг-ситуация, в которой один человек или программа маскируется под другую путем фальсификации данных].

"Нельзя с помощью изображения, фотографии или снимка на мобильном телефоне обмануть систему. Анализируется изображение в динамике, что позволяет системе работать как заслон на объекты с высоким уровнем приватности", - пояснил Томилов.

Комментарием Министерства образования Новосибирской области ТАСС пока не располагает.

Другие составляющие проекта

На "Элтексе" добавили, что в пилотном проекте "Умная школа" будут автоматизированы и такие процессы, как управление освещением, мониторинг температуры и качества воздуха в помещении. Благодаря датчикам мониторинга качества воздуха, все данные о состоянии среды, как уточнили в пресс-службе, выводятся через мобильное приложение, которое информирует пользователя, например, о необходимости проветрить помещение.

Старт пилотного проекта запланирован на второй квартал 2020 года. В настоящее время список школ формируется.

Теги
РоссияНовосибирская область
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