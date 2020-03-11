В Кузбассе запустили вторую очередь крупнейшего в России вагоноремонтного завода

ПРОКОПЬЕВСК /Кемеровская область/, 11 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Новотранс" инвестировала более 1 млрд рублей в запуск второй очереди Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Прокопьевске Кемеровской области, что позволит почти вдвое увеличить объем вагоноремонтных работ - с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. вагонов ежемесячно. Кузбасский завод стал крупнейшим подобным предприятий в России, сообщил в среду журналистам губернатор Сергей Цивилев.

"С запуском второй очереди он [КВРП] становится крупнейшим [вагоноремонтным] предприятием России. <…> Это дает очень серьезный эффект для нашей угольной отрасли, потому что вагоны ремонтируются прямо здесь, на территории Кузбасса, плюс продумана технология, чтобы минимизировать время простоя во время ремонта, <…> чтобы вагоны [быстрее] выходили на линию и работали на угольную промышленность", - сказал Цивилев после запуска второй очереди предприятия.

Ввод в эксплуатацию второй очереди позволит увеличить производственную мощность завода до 30 тыс. вагонов в год и создать дополнительно 700 новых рабочих мест. Численность сотрудников предприятия вырастет до 1,55 тыс. человек. Объем инвестиций "Новотранса" в проект составил 1,086 млрд рублей. Дефицит вагоноремонтных мощностей на рынке, который компания намерена восполнить после запуска второй очереди, позволит окупить инвестиции за три года.

"Кузбасс является одним из важнейших промышленных и сырьевых регионов в России, здесь формируется [одна] из грузонапряженных магистралей, и многим нашим клиентам удобно ремонтировать свой подвижной состав именно здесь, в нашем депо. Ввод в строй второй очереди КВРП поспособствует решению проблемы дефицита вагоноремонтных мощностей в регионе и в целом на рынке", - сказал на торжественной церемонии президент группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров.

В рамках реализации инвестиционного проекта Кузбасское вагоноремонтное предприятие (КВРП) получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Прокопьевске. Это дает заводу право на получение льгот по уплате налогов на имущество, прибыль, а также по страховым взносам.

Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году. Холдинг является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Общий парк грузовых вагонов превышает 25 тысяч единиц.