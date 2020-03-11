{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Концерт "Крымская весна" отменили в нескольких городах Сибири

Решение принято на фоне вспышки коронавируса в мире

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Концерт "Крымская весна" в городах Сибири, который должен был пройти 15 марта, отменен на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службах региональных правительств.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Принято решение об отмене концерта "Крымская весна" в 2020 году. В Красноярском крае заболевших коронавирусом нет. Но это не значит, что на фоне опасности распространения вируса по всему миру, мы можем вести себя безответственно и рисковать здоровьем людей", - сообщили в пресс-службе Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Концерт должен был состояться 15 марта.

Также концерт "Крымская весна" отменен в Новосибирске. Как сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, все массовые мероприятия, где планируется более 5 тыс. человек до 10 апреля отменены. Отменен концерт также в Омске, Томске, Иркутске, Барнауле и Горно-Алтайске, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Красноярском крае
По данным источника в экстренных службах, пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС