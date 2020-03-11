Концерт "Крымская весна" отменили в нескольких городах Сибири

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Концерт "Крымская весна" в городах Сибири, который должен был пройти 15 марта, отменен на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службах региональных правительств.

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"Принято решение об отмене концерта "Крымская весна" в 2020 году. В Красноярском крае заболевших коронавирусом нет. Но это не значит, что на фоне опасности распространения вируса по всему миру, мы можем вести себя безответственно и рисковать здоровьем людей", - сообщили в пресс-службе Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Концерт должен был состояться 15 марта.

Также концерт "Крымская весна" отменен в Новосибирске. Как сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, все массовые мероприятия, где планируется более 5 тыс. человек до 10 апреля отменены. Отменен концерт также в Омске, Томске, Иркутске, Барнауле и Горно-Алтайске, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств.