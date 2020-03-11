Более 50 человек устраняют последствия утечки нефтепродуктов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Более 50 человек занимаются ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Мотыгинском районе Красноярского края, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), для сбора дизтоплива уже завезен сорбент, сообщили в среду ТАСС в АО "Красноярскнефтепродукт" (КНП).

"По данным на 8:00 (4:00 мск) 11 марта на ликвидацию последствий разлива для работы в круглосуточном режиме мобилизованы 50 сотрудников предприятия и 13 единиц техники, задействованы также специалисты Центра аварийно-спасательных операций (ЦАСО). <...> Растекание дизельного топлива произошло по территории нефтебазы, часть нефтепродуктов вытекла на лед реки Ангары. В настоящее время толщина льда составляет порядка 90 см, в связи с чем угроза загрязнения реки отсутствует. Поверхность льда очищается от снега с применением спецтехники, снег вывозится в специально отведенное место, имеющее ограждение высотой 1,5 метра, исключающее возможность утечки", - сказали в компании.

Для сбора нефтепродуктов завезено более трех тонн сорбентов для дальнейшей обработки поверхности территории нефтебазы, а также льда реки от остатков дизтоплива. Компания ведет внутреннюю служебную проверку по факту произошедшего.

Авария произошла в конце прошлой недели на территории нефтебазы АО "Красноярскнефтепродукт" в поселке Рыбное. По данным районной администрации, произошел прорыв сварного шва на трубе при перекачке солярки из одной емкости в другую, утечка составила около 95 тонн. В Мотыгинском районе введен режим ЧС.

В компании отметили, что разрыв трубопровода, предположительно, произошел в результате подвижки грунтов. При обнаружении утечки были оперативно перекрыты задвижки технологических трубопроводов, своевременно оповещены органы государственной власти, аварийные спецслужбы, МЧС, начаты работы по ликвидации последствий разлива. Ведется проверка сотрудниками Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также прокуратурой края.

По данным Росприроднадзора, уже отобраны пробы воды подо льдом реки Ангары, а также пробы снежного и ледяного покровов реки. Создана подпорно-сдерживающая стенка длиной 30 метров. Две вакуумные установки откачивают смесь воды с топливом, ведутся работы по вывозу снега, смешанного с нефтепродуктами, в береговой зоне. По предварительным данным, загрязнения реки нет, все вытекшее топливо сконцентрировано на месте аварии.